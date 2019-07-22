В Беларуси вступают в силу новые «антитабачные» правила 40 22.07.2019, 10:58

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Курить нельзя на автобусных остановках, на лестничных клетках, в кафе и ресторанах.

Курильщики конкретно «обложены флажками» в связи с новыми правилами, предусмотренными антитабачным декретом № 2 от 24 января 2019 года, пишет «Вечерний Брест». Изменения и дополнения в декрет Лукашенко № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» вступают в законную силу 27 июля 2019 года. С этого момента, по большому счету, без нарушения закона курить можно только в специально отведенных местах. А знак с перечеркнутой сигаретой мы будем видеть теперь повсюду.

Отныне курение табачных изделий в местах, где оно запрещено, влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин. Эта норма касается и тех, кто использует электронные сигареты. Есть надежда, что в прошлое уйдет привычка затянуться в лифтах и на лестничных площадках многоквартирных жилых домов, на детских площадках, на рабочих местах в помещениях предприятий, учреждений. В университетах, училищах, колледжах, школах и даже организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, также курить запрещено.

Курильщики будут нарушать закон, закуривая в подземных переходах, на станциях метрополитена, на остановочных пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров, посадочных площадках... Нельзя будет курить ни в поездах, ни в электричках - во всех видах транспорта общего пользования, за исключением морских судов и судов смешанного (река-море) плавания.

Нельзя будет курить и в собственном автомобиле, если в нем находится ребенок до 14 лет.

Курение несовершеннолетних будет наказываться путем наложения штрафа на родителей. Если ребенка застанут за употреблением табака или электронных сигарет, будет рассматриваться вопрос о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей, повлекшем совершение административного нарушения. Если будет доказано, что свои обязанности по воспитанию родители не выполняли, они могут отделаться предупреждением или получить штраф в размере до 10 базовых величин. Если в течение одного года будет замечен аналогичный случай правонарушения - штраф может возрасти до 20 базовых величин.

С 27 июля нельзя будет затянуться сигаретой и в заведениях общепита, в том числе - под открытым небом: на летних террасах, где посетители кафе и ресторанов любят с наслаждением подымить.

Законом предусматривается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе выделять специальные места или комнаты для курения, оборудованные в установленном порядке. Здесь должно быть обозначение: «Место для курения».