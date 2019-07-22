Витаутас Синица: Президент Литвы не случайно выбрал для первого визита Польшу 1 22.07.2019, 11:52

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Витаутас Синица

Фото: propatria.lt

Плюсы визита полностью затмили минусы.

Cайт Charter97.org вместе с литовским политологом Витаутасом Синицей подводит итоги первого иностранного визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Польшу.

- Как вы оцениваете визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Польшу?

- Первый визит главы Литвы был очень обнадеживающим и стал хорошим началом его президентского срока. Выделить за что его хвалить конкретно - нелегко: подарки совершенно другого уровня (изображение Тракайской Богоматери), озвученная позиция не поддерживать санкции против Польши, правильные и логичные акценты по вопросам энергетической и военной безопасности. Хорошая идея, чтобы пригласить Банк Польши в Литву, плюс многие другие мелкие детали, позволяющие утверждать, что визит был успешным.

Тем не менее, без толики критики, как мне кажется, не обойтись. Так, например, президент не встретился с литовской общиной из Сейн, а ведь это уникальная община, которая живет в Польше более 100 лет, сохраняя литовскую идентичность, язык, историю, обычаи и все остальное, хотя в течение большей части этого столетия там даже не было литовской школы.

Но Гитанас Науседа только только начинает работать в качестве президента и никто не может требовать, чтобы он сделал все в первые же дни своего президентского срока. Тем не менее, плюсы визита затмили минусы.

- Какие были основные акценты первого визита главы Литвы?

- Прежде всего, сам визит был ярким событием. Всегда важно, какая страна выбирается для первого визита нового президента. Поэтому выбор поездки в Польшу – это своего рода сообщение о том, насколько Польша является важной для Литвы.

Насколько я понимаю, визит дал понять, что Литва стремится улучшить отношения с Польшей и желает их строить основываясь, во-первых, на общих интересах, а во-вторых, на взаимном уважении, а не на снисхождении. Ни для кого не секрет, что часть напряженности в отношениях между Литвой и Польшей возникла как раз из-за того, что литовские политики, пообещали что-то, чего они не могли выполнить. Это сформировало имидж Литвы в глазах Варшавы.

На протяжении всего визита ощущалось чувство взаимной поддержки со стороны президентов и позитивная атмосфера встречи. Президенты поспешили помочь друг другу справиться с трудными вопросами журналистов так, чтобы любая провокация не переросла в противоречивые заголовки. Желание сотрудничать и открыть новую страницу в отношениях между странами, пожалуй, было главным посланием визита.

- Считаете ли вы, что следует ожидать тесного сотрудничества между Польшей и Литвой? И нужно ли Литве такое сотрудничество?

- Думаю, что именно следует ожидать более тесного сотрудничества, которое будет и оправданным и основанным на взаимных интересах. Полное отсутствие понимания странами Западной Европы процессов, происходящих в Польше и в постсоветских странах в целом, создало предпосылки для того, чтобы Литва стала все более нужным для Польши.

И последний момент - это вопрос взаимного уважения к суверенному соседу. Литва и Польша должны уважать друг друга. Во внутренней политике мы можем только спрашивать друг у друга что-то, но никогда не настаивать. Самым большим достижением Гитанаса Науседы в этой области было бы окончательное изменение парадигмы отношений в сторону взаимоуважения.

- Что вы лично ожидаете от Гитанаса Науседы в качестве президента?

- Очень надеюсь на демократию, уважение к общественному мнению и достойную репрезентацию Литвы на международной арене. По многим вопросам, которые волнуют людей, президент не имеет больших полномочий, но неформальная власть не менее важна.

Сильный президент всегда может создать совершенно новый дискурс, где есть совершенно новое понимание того, что является желательным и нормальным. Учитывая профессиональный опыт Науседы, вполне вероятно, что он сосредоточит большую часть своих усилий на социальной и экономической политике, в которой он может чувствовать себя экспертом.