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Видеофакт: Блогер показал, как на самом деле живет белорусская деревня

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  • 22.07.2019, 11:56
  • 6,164

Это не кадры из фильма в жанре постапокалипсис.

Казалось бы, чем ближе к Минску, тем выше качество жизни. Но стоит отъехать от столицы на 20 километров, чтобы увидеть обычную картину: разруха, безработица, коррупция, отсутствие перспектив, пишет Telegram-канал «Баста!». Это не кадры из фильма в жанре постапокалипсис. Это обычная белорусская деревня.

Репортаж видоблогера Андруся Войича из Дзержинского района.

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