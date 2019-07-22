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Глава «Слуги народа» намекнул, что для коалиции в украинском парламенте им никто не нужен

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  • 22.07.2019, 12:04
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Дмитрий Разумков

Также Дмитрий Разумков ответил на вопрос о возможном премьере Украины.

Руководитель украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что формирование коалиции в Верховной Раде будет зависеть от того, какие будут конечные результаты подсчета голосов, но, вероятно, политсиле и не придется объединяться с другими партиями, пишет "Украинская правда".

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

По его словам, "Слуга народа" открыта к диалогу, но надо исходить из конечных результатов оппонентов.

"Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических взглядах, в базовом видении развития нашей страны", - сказал Разумков.

"Но пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде", - добавил он.

На вопрос, согласилась бы партия поддержать на пост премьер-министра Святослава Вакарчука, Разумков отметил, что главу правительства предлагает коалиция, о составе которой говорить пока не приходится.

"Давайте посмотрим результаты "Голоса" и результаты "Слуги народа". Думаю, в нашей команде достаточно людей, которые могут соответствовать тем вызовам, которые есть в стране. У нас есть по 2-3 человека на каждую должность", - подчеркнул политик.

При этом фамилии кандидатов, он не стал называть.

Кроме того Разумков утверждает, что украинцам не стоит бояться узурпации власти.


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