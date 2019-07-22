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После переписи населения Беларусь по-другому разделят на районы и области?

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  • 22.07.2019, 12:07
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Неожиданное заявление сделал министр экономики Дмитрий Крутой.

Мол, после переписи населения в октябре этого года страну могут поделить по-другому. Судя по всему - в зависимости от численности и расселения людей, пишет kp.by.

- С прошлого года в стране «серьезно начала подниматься» тема нашего регионального развития. «Парламентарии» получили задание посмотреть вплоть до административно-территориального деления страны, которое в последний раз было зафиксировано в 1960-х и сегодня с учетом развития, урбанизации, демографии, миграции, естественно, нуждается в определенных корректировках. Здесь мы в первую очередь ждем результатов переписи населения, которая состоится в конце года, - сказал Дмитрий Крутой. Действительно, последний раз деление страны менялось почти 60 лет назад, тогда упразднили Молодечненскую область.

Сейчас особое внимание уделят городам с населением больше 80 тысяч человек (таких в стране 17, судя по данным прошлого года) и районам с тяжелым социально-экономическим положением. Сейчас у нас около трех десятков таких отстающих территорий.

Какие есть варианты деления страны и чем поможет перепись?

Некоторые эксперты считают, что нынешнее административно-территориальное деление страны далеко от идеала: регионы сильно отличаются по размерам, количеству населения, уровню развития и инфраструктуре. Многие райцентры находятся ближе к Минску, чем к центрам своей области.

Насчет нового деления было много разных предложений, например убрать районы, создать два десятка областей вместо нынешних шести, а города-спутники Минска объединить в Минский столичный округ… Но конкретики пока нет.

- Перепись проводится раз в 10 лет. Не секрет, что многие люди едут в Россию, с которой у нас открытые границы, Польшу, Литву, и там остаются, хотя по статистике числятся живущими в Беларуси. Другие уезжают в Минск и крупные города, и это тоже не всегда видно из текущей статистики – объясняет директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. - В предыдущие две переписи численность населения оказывалась на 150-170 тысяч меньше, чем по текущей статистике. Получается, мы видим примерно одну картину по текущей статистике, а на самом деле из-за неучтенной миграции в одних городах ситуация может оказаться намного хуже, чем в других, особенно это заметно на периферии «центров притяжения», в маленьких населенных пунктах. После переписи станет понятно реальное положение дел в населенных пунктах и то, как планировать административно-территориальное деление.

При этом сделать эффективную реформу – совсем не простая задача. Самое главное – это время ее проведения. Готова ли экономика к таким экспериментам сейчас?

- У нас и так в экономике неопределенность, а если мы на нее наложим и еще и административно-территориальную реформу, тогда все традиционные и понятные маршруты – кто и что решает, к кому и по какому вопросу обращаться, кто за какие документы отвечает – вдруг изменятся, - объясняет Александр Чубрик. - Это ведь новые правила, полномочия, названия и подчиненность. Понадобится время на адаптацию, пока все притрется и станет работать. Я думаю, единственным реалистичным вариантом сейчас может стать объединение нескольких малочисленных районов – в Могилевской и Витебской областях уже есть районы с численностью населения меньше 10 тысяч, и это с райцентром.

Журналисты посмотрели: среди самых малочисленных районов, например, Россонский и Бешенковичский район Витебской области, Кореличский и Свичлочский район Гродненской области.

- Все остальное может иметь серьезные последствия, экономика пока не готова к таким широкомасштабным экспериментам. Гораздо важнее – решить вопросы самоуправления и децентрализации государственных финансов. Можно говорить о том, чтобы изменить полномочия облисполкомов, перенести что-то на районный уровень, но пока не ясно, как это поможет регионам.

КСТАТИ

Сейчас система деления Беларуси выглядит так: 6 областей,118 районов, один город республиканского подчинения - Минск, 10 городов областного подчинения (5 областных центров, 3 райцентра, Жодино и Новополоцк), 104 города районного подчинения, 89 поселков городского типа, 1164 сельсовета.


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