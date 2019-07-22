Ни жив, ни мертв: что с Гурбангулы Бердымухамедовым 22.07.2019, 12:13

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Гурбангулы Бердымухамедова

Туркменистан — одна из наиболее закрытых стран мира.

Источники из Ашхабада сообщили о смерти диктатора Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, об этом рассказал «Говорит Москва» директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев. По его словам, источники сообщили об этом со ссылкой на знакомых из спецслужб. Позже Аслан Рубаев отказался от своих слов и принес извинения. Он также добавил, что информацию опроверг тот же источник, что заявил о смерти диктатора Туркменистана. Посольство Турменистана в РФ также опровергает кончину Гурбангулы и считает сообщение фальшивкой, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в посольстве, сообщает gazeta.ru.

В то же время смерть Гурбангулы Бердымухамедова подверждает блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) — со ссылкой на оппозицию он написал, что Бердымухамедов мог скончаться от острой почечной недостаточности. Оппозиционное издание «Хроника Туркменистана» сообщает, что мать диктатора 10 дней находится в тяжелом состоянии в Германии последние 10 дней.

Гурбангулы Бердымухамедов в последний раз появился на публике 5 июля. СМИ писали, что самолет Бердымухамедова видели на немецкой территории 12 июля, а 15 июля пресс-служба опубликовала сообщение о его отпуске и видеозапись, где диктатор играет с внуками и котятами.

Туркменистан — одна из наиболее закрытых стран мира, любая неофициальная информация обычно публикуется в иностранной прессе.