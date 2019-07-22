Что можно сделать в авто за деньги, сэкономленные на техосмотре и дорожном налоге 22.07.2019, 12:28

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Фото: onliner.by

Техосмотр в Беларуси не проходит почти каждый третий автомобилист.

Чаще всего по причине нежелания платить «транспортный налог», и этот факт признают на официальном уровне. Многие считают, что деньги, которые нужно платить при прохождении ТО, лучше потратить на ремонт и обслуживание своего автомобиля, пишет abw.by.

Пока изменения в закон не приняты, а граждане продолжают саботировать прохождение техосмотра, посмотрим, что можно сделать в авто за деньги, сэкономленные на дорожном налоге.

Приблизительно у половины автовладельцев, опрошенных журналистами в группе Вконтакте, масса авто составляет от 1,5 до 2 тонн. Налог на них — 6 базовых величин, или 153 руб., для авто старше 10 лет. Если машина моложе, суммы нужно умножать на два. К этому надо добавить плату за саму процедуру прохождения, а это еще около 25 рублей.

Получаем около 330 руб. для авто моложе 10 лет и около 180 руб. для машин старше 10 лет.

Посмотрим, что могут сделать или купить для своего автомобиля такие автовладельцы.

1. Месячный запас топлива

На 180 руб. можно заправить 115 литров 92-го бензина или 108 литров дизельного топлива. Кстати, приблизительно такую сумму на топливо ежемесячно тратит каждый пятый наш подписчик.

За эти деньги можно сделать химчистку салона или отполировать кузов, а на сдачу, если она будет, можно заправиться.

2. Новые шины

В 180 руб. можно вложиться при покупке пары новых колес недорогих брендов размерности 195/65 R15. Владельцы авто моложе 10 лет и вовсе на сэкономленные деньги смогут купить полный комплект покрышек.

Если ваш автомобиль сильно поврежден коррозией, указанной суммы должно хватить на покупку комплекта арок и порогов белорусского производства.

3. Провести ТО

В большинстве случаев 180 руб. достаточно, чтобы поменять в автомобиле масло в моторе и коробке, ГУР и заменить все фильтры.

Также за эти деньги можно несколько раз заправить кондиционер.

Вторые по популярности — авто массой от 2 до 2,5 тонны. Таких у участников нашего опроса чуть больше 36%. Чтобы на них пройти техосмотр, нужно заплатить 8 базовых, или 204 руб. для авто старше 10 лет. С оплатой услуг станции получим около 230 рублей.

Для тех, у кого машина моложе, сумма вырастет приблизительно до 430 руб., а это уже 146 литров 92-го бензина или 138 литров дизтоплива!

4. Позаботиться о кузове

230 руб. можно потратить на антикоррозийную обработку или покраску одного или нескольких элементов.

Или тоже купить две покрышки, но из более дорогого ценового сегмента. Тем, у кого автомобиль не достиг 10-летнего возраста, соответственно хватит на целый комплект шин.

Если не покупать запчасти дорогих брендов и обслуживать авто самостоятельно, 230 руб. должно хватить на замену тормозных дисков и колодок.

5. Обслужить автомобиль

Владельцы «двухтонников» моложе 10 лет в большинстве случаев на сэкономленные 430 руб. смогут не только заменить масла и фильтры, но и поменять комплект ГРМ. Не исключено, что и на заправку кондиционера останется.

Вывод

Доля правды в том, что деньги, сэкономленные на прохождении техосмотра, лучше вложить не в так называемый «налог на воздух», а в обслуживание и ремонт, есть. И чем тяжелее ваш автомобиль, тем больше вы сможете потратить средств на его обслуживание. Что лучше повлияет на безопасность — вовремя отремонтированное и обслуженное авто или штамп в сертификате, вопрос риторический.