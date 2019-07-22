NASA поселит американских астронавтов на Луне 7 22.07.2019, 12:31

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами.

Как сообщил в интервью телеканалу CBS News вице-президент США Майкл Пенс, американская лунная программа предполагает не только возвращение астронавтов на спутник Земли, но и постоянное их присутствие там. Вернувшись на Луну, по словам политика, американцы займутся разработкой полезных ископаемых и «развитием новых технологий». Но и это еще не все: когда настанет время, они прямо с Луны отправятся на Марс, сообщает «Популярная механика».

Согласно новой космической политике США, NASA предстоит встать у руля «инновационной программы исследований вместе с международными коммерческими партнерами», чтобы «не только поставить наш флаг и оставить следы, а создать основу для будущей миссии на Марс и, возможно, ко многим другим мирам». Как утверждает Пенс, «при руководстве президента Трампа Америка снова войдет в космос на всех фронтах».

Правительство озвучило и конкретные сроки: вернуть американских астронавтов на Луну поручено до 2024 года. По словам политика, «первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли». Дональд Трамп поручил NASA реализовать эту программу «любой ценой». США также планируют отправить на орбиту Луны космическую станцию с четырьмя астронавтами.