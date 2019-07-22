Эксперт: Россия подождет с компенсацией Беларуси убытков за грязную нефть 3 22.07.2019, 13:03

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«Белнефтехим» терпит убытки.

Из-за ситуации с грязной нефтью из России экспорт концерна «Белнефтехим» снизился на $800 млн по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

«По объективному фактору – фактору грязной нефти – мы были вынуждены свою собственную нефть, которую добываем, частично перерабатывать на своих заводах, и существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы посмотрим экспортную статистику, то по «Белнефтехим» это минус $ 800 млн до прошлого года. Конечно, перекрыть такие объемы за счет других секторов было очень сложно», – рассказал министр.

Вместе с тем, как отметила в комментарии «Белсату» экономический обозреватель «BELRYNOK.BY» Татьяна Маненок, российская сторона не спешит компенсировать потери Беларуси до конца года.

«Российская компания «Транснефть», к которой выставляются претензии по поводу поставок некачественной нефти, очевидно, не хочет компенсировать это деньгами буквально уже завтра или послезавтра. Она хочет дождаться результатов конца года, так как надеется повысить объем транзита, чтобы компенсировать потери «Белтранснафта Дружба», так как было недопоставлено около 3 млн тонн нефти транзита. И она хочет компенсировать поставки транзита », – рассказала собеседница.

Также «Транснефть» планирует повышать поставки со второго полугодия нефти на белорусские НПЗ, чтобы в итоге покрыть убытки за поставки некачественной нефти.

Татьяна Маненок отметила, что и белорусский бюджет надеется с учетом роста поставок получить недополученные пошлины от транзита. Потери же Мозырского НПЗ, которые он понес, как заявляется от порчи грязной нефтью оборудования, стороны попытаются согласовать время капитального ремонта завода.

«Понемногу, пока будет увеличиваться объем транспортировки нефти через Беларусь, потери от недопоставок будут снижаться», – заявила эксперт.

Есть и более приоритетные вопросы

По ее мнению, могут быть в определенной степени повышены тарифы на транспортировку нефти. Более того, ситуация с задержкой компенсации может стать определенным стимулом для уменьшения расходов на нефтеперерабатывающих заводах.

«Конечно, хотелось бы быстрее эту компенсацию. Поэтому и «Дружба» гомельская предлагала повысить уже с 1 августа тарифы на транспортировку нефти, чтобы компенсировать быстрее. Но российская сторона не согласовала такое повышение, а белорусская самостоятельно не может повышать тарифы на транзит. И здесь нужно договариваться обеим сторонам», – сказала Татьяна Маненок.

Пока же белорусская сторона пытается договориться о компенсации более значительных потерь – от налогового маневра в нефтяной сфере в России. Этот вопрос более приоритетное, полагает экономический обозреватель.