Лукашенко: Мы с первых дней конфликта в Сирии были на стороне Асада 19 22.07.2019, 13:35

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Диктатор публично высказал свою поддержку военному преступнику.

Об этом Лукашенко 22 июля на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом, сообщает tut.by.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией в Сирии, за теми событиями, которые разворачиваются на вашей земле. Мы всегда, с первых дней сирийского конфликта, были на стороне сирийского народа, на стороне вашего президента. Мы всячески поддерживали справедливую позицию Сирии, всегда будем привержены этой позиции», — cказал Лукашенко.

Валид аль-Муаллем передал Александру Лукашенко благодарность от Башара Асада за поддержку страны в этот сложный для нее период.

«Мы уже несколько дней находимся в Беларуси, и нам очень нравится тот прогресс, который достигнут благодаря вашему руководству. Мы действительно рассчитываем на то, что Беларусь будет участвовать в процессе восстановления Сирии, и предоставим приоритет всем белорусским компаниям, которые желают в этом участвовать», — заверил министр.

Напомним, диктатор Башар Асад - военный преступник, использовавший химическое оружие против граждан своей же страны. В 2018 году силы Асада применили химическое оружие в Думе, где погибли от 46 до 70 человек и сотни человек пострадали.