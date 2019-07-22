Крэйг Вудкрофт: В Пинске великолепные огурцы, в жизни таких не ел 3 22.07.2019, 13:36

Крэйг Вудкрофт

Минский хоккейный клуб «Динамо» проводит в Пинске предсезонный сбор.

В программе «Спорт-клуб» на ОНТ главный тренер хоккейного минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт признался, что в Пинске, где сейчас команда проводит предсезонный сбор, ему полюбились местные огурцы, передает pressball.by.

- Рад вернуться в Минск, наслаждаюсь работой здесь. Решение вернуться далось очень легко. Вижу, что клуб постоянно развивается. Он выходит на новый уровень.

За два года многое в Беларуси поменялось, хотя все равно вижу много знакомых лиц. Приятно, что хорошие хоккеисты остались. В то же время появилась молодежь, желающая развиваться. Потенциал у нее огромный, уверен, у этих ребят хорошее будущее. Хорошая и команда помощников. Не со всеми работал раньше, го каждый привносит что-то новое и ценное. У каждого огромное количество идеи. Много проводим времени вместе, постоянно дискутируем. Думаю, провести сбор в Пинске — отличная идея. Что касается условий, нет никаких претензий.

Забыл о главном: огурцы здесь великолепные. В жизни таких не ел. Как я понял, Пинск — столица огурцов, - поделился Вудкрофт.