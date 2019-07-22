Bloomberg: Оборонпром России задыхается из-за милитаризма Путина 22.07.2019, 13:59

Кремль заказал много оружия, но денег на его производство не дал.

На протяжении последнего десятилетия Владимир Путин растратил 300 миллиардов долларов на разного рода оружие, что вылилось в разговоры о гиперзвуковых боеголовках и беспилотных ядерных субмаринах.

Но оборонная промышленность России оказалась под бременем больших долгов. Российские чиновники теперь говорят, что этот груз настолько велик, что стратегический сектор теперь задыхается. Об этом пишет Bloomberg (перевод – unian.net).

Заместитель премьер-министра РФ Юрий Борисов на конференции недавно заявил, что промышленность «еле сводит концы с концами». Ей не хватает денег на инвестирование в разработку новых важных технологий.

«Мы обратились к президенту с просьбой расчистить это портфолио займов», - сказал он, добавив, что речь идет о более чем двух триллионах рублей.

Обслуживание этих долгов отбирает полностью всю годовую выручку целой отрасли. Чиновники и аналитики говорят, что значительная часть долгов тянется годами.

Они стали следствием управленческих ошибок и неэффективности в государственных компаниях, которые занимаются производством российского оружия.

Когда в 2017-2018 годах Кремль начал сокращать финансирование из-за обвала цен на нефть, которая остается главным экспортом страны, проблемы оборонной промышленности стали еще острее.

«Эта бомба замедленного действия вот-вот взорвется», - сказал заместитель Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

В ядре проблемы то, как Россия наполняет свой большой бюджет закупки вооружений. Правительство не выделяет средств на новые системы до тех пор, пока они не будут построены.

Таким образом, производители вынуждены брать займы у коммерческих банков, чтобы покрыть расходы. Часто это происходит под государственные гарантии. Но процентные ставки этих кредитов высоки и превышают 10% годовых. Об этом свидетельствуют правительственные данные.

Таким образом, оборонная промышленность остается с огромными долгами. Читайте также В Stratfor проанализировали оружие, которое Кремль демонстрировал на параде к 9 мая «Обслуживать эти долги станет еще труднее, так как правительство сокращает расходы на новые закупки», - сказал главный аналитик «Оборонпрома» Антон Данилов-Данилян.

Он обвиняет руководство в ошибках, которые привели к тяжелой ситуации в секторе. «Кое-кто себя переоценил, другие установили слишком низкие цены или уровень доходов оказался отрицательным. Кое-кто просчитался в оценках стоимости производства систем на заводах», - добавил он.

Проблема усугубилась еще и из-за задержки в выплатах от экспорта. Покупатели российского оружия боятся, что США их обложат санкциями за это.