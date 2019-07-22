Блогер NEXTA: На стройке БелАЭС работают гастарбайтеры из «ЛНДР» 22.07.2019, 14:23

Фото: AFP

Они собирали всю систему главных циркуляционных трубопроводов 1-го и 2-го энергоблоков Островецкой АЭС.

Об этом сообщает блогер NEXTA в своем Telegram-канале.

"Давно мы не писали про Белорусскую АЭС, а там все очень грустно. Достраивать ее некому, и Минстрой в панике рассылает по частным фирмам письма, требуя специалистов. Уже ясно, что запускать АЭС будут или с большим опозданием, или с большими недоделками.

"Росатом" даже возит на стройку гастарбайтеров из оккупированных районов Украины. Например, всю систему главных циркуляционных трубопроводов 1-го и 2-го энергоблоков собирали "специалисты" из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Недоделки уже проявляются: позавчера, 20 июня, около 19:20 на АЭС случилось очередное ЧП. В него попал втомобиль МЧС. Выезжая из своей части на территории БелАЭС на пожар в деревне Березовка Островецкого района, пожарный МАЗ угодил колесом в провал асфальта и перевернулся. Ремонт будет дорогим, а пресс-служба МЧС, как всегда, отнюдь не #якобы инцидент утаила.

Зато на АЭС уже почти достроена... часовня. Видимо, чтобы "объект" не рванул и не убил радиацией половину Европы, остается лишь молиться", - написал блогер.