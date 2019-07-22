Стали известны возможные соперники БАТЭ в 3-ем раунде квалификации к Лиге чемпионов и Лиге Европы 22.07.2019, 14:26

Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на август.

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов. Возможными соперниками БАТЭ стали словенский «Марибор» и шведский АИК. Чемпионы Беларуси сыграют с победителями этого противостояния, пишет tut.by.

Для того, чтобы пройти в третий квалификационный раунд борисовчанам нужно обыграть по сумме двух матчей норвежский «Русенборг». Первая игра этих команд состоится уже в среду.

Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 6/7 и 13 августа.

Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов нужно преодолеть четыре раунда.

Если же БАТЭ проиграет, то встретится с боснийским клубом «Сараево» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.