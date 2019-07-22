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Глава Всемирного банка в Беларуси: Реформы неизбежны

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  • 22.07.2019, 15:05
Алекс Кремер
Фото: vedomosti.md

Реформы - это как поход к стоматологу: чем дольше тянешь, тем больнее будет.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер в интервью tut.by рассказал, придется ли белорусам страдать, как при реформах 90-х годов.

– Наш посыл остался неизменным: сегодня структурные реформы еще более важны и актуальны, чем в прошлом. Белорусская экономическая модель, которую страна выбрала примерно в 2003 году, сегодня подвергается сильному стрессу.

В Беларуси сложилась ситуация, когда страна длительное время потребляет больше, чем производит, и за счет этого был достигнут существенный прогресс в части улучшения уровня жизни людей. Но вариантов покрыть этот разрыв немного. Страна — как семья. Если потреблять больше, чем зарабатываешь, это происходит за счет истощения собственных сбережений и запасов, внешних заимствований или помощи других стран. Возможность задействовать все эти варианты в последнее время сокращается. И состояние баланса сейчас не лучшее: истощаются сбережения домохозяйств, а стране все сложнее заимствовать у своих традиционных кредиторов.

В итоге страна вынуждена жить по средствам: она не может себе позволить прежний уровень господдержки сельхозпредприятий, субсидирование услуг отопления для населения.

Потребность в структурных преобразованиях стала гораздо острее в 2017-м, когда внешний долг достиг 130% экспорта, чем в 2003-м, когда он был только 30%. Так что меньше поводов для беспокойства у нас точно не стало.

— Отношение населения Беларуси к реформам заметно меняется, но все равно они воспринимаются как неизбежное зло, которое больно ударит по большинству граждан страны. Или все-таки придумали уже «обезболивание» — меры, которые могут заметно смягчить негативные последствия для уязвимых слоев граждан? И сколько, по вашему опыту, длится самый острый период — сколько страдать простому белорусу?

— Совру, если скажу, что это безболезненно. Но то, что отношение поменялось, уже показывает, что у людей достаточно реалистичное восприятие реформ, многие понимают, что структурные преобразования неизбежны, хоть и болезненны. Более того, у Беларуси есть и преимущества перед странами бывшего СССР, проводившими реформы в 90-е. Процесс трансформации для Беларуси будет менее болезненным, потому что половина работников уже заняты в частном секторе экономики. Так что реформа госсектора окажет менее серьезное влияние на общую социальную ситуацию, чем это было бы десять лет назад. Кроме того, у Беларуси сложились прочные торговые связи с Европейским союзом на западе и с Россией на востоке, что несопоставимо с ситуацией в 90-х годах, когда страны остались наедине со своими трудностями. И последнее: у Беларуси есть бюджетные ресурсы для того, чтобы выстроить систему соцзащиты, обеспечить приемлемый уровень жизни для наиболее уязвимых слоев населения. И это снова заметное преимущество по сравнению с 90-ми.

Сложно прогнозировать, сколько это продлится. Но две вещи могу сказать со стопроцентной уверенностью. Во-первых, это точно не будет похоже на реформы 90-х. Во-вторых, это как поход к стоматологу: чем дольше тянешь, тем больнее будет. Но идти все равно придется.


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