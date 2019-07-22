Лукашенко подписал указ о призыве в августе - ноябре: в армию по новым правилам 12 22.07.2019, 15:23

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Документ диктатор подписал сегодня.

Лукашенко подписал сегодня указ №274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Документ предусматривает призыв граждан Беларуси мужского пола в августе — ноябре 2019 года на срочную военную службу и службу в резерве, пишет onliner.by.

Затронет документ тех белорусов, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также тех граждан призывного возраста, которые утратили право на отсрочку — их призовут на службу в августе — ноябре 2019 года.

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, которые уже выслужили установленные сроки.

Напомним, что летом были оперативно приняты изменения в законах о военной организации государства. Главное нововведение — это предоставление только одной отсрочки от армии для получения образования. Не важно, профессионально-технического, среднего специального, высшего и так далее.