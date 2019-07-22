Новый рекорд: Около Наровли поймали огромного сома длиной 218 сантиметров 16 22.07.2019, 15:38

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Белорусские рыбаки продолжают ставить рекорды.

Совсем недавно СМИ рассказывали о том, как мозырские рыбаки поймали двух сомов длиной 210 и 215 см. А вот читатель tut.by Юрий Ершов поймал на выходных около Наровли сома длиной 218 см и весом 57 кг.

— С лодки джиговал (джиг-спиннинг — способ спиннинговой ловли. — Прим.) судака на оранжевую резинку (вид снасти. — Прим.). Произошел удар, я думал, что снасть зацепилась, — рассказывает Юрий. — Расстроился, давай что-то выкручивать. Потом почувствовал рывки.

Мужчина включил на лодке заднюю передачу.

— А меня все тянет вперед. Понял, что это хороший сом.

Юрий боролся с рыбой около полутора часов.

— Боялся, что снасть не выдержит. В итоге ко мне подплыли мужики на второй лодке, и мы вместе вытянули сома наверх и заглушили топором. Такой здоровый демон оказался!