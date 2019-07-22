Ну, а на Руси шо? 22 Игорь Григорьев

22.07.2019, 15:34

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Игорь Григорьев

Ну сколько можно конфузиться с «в» и «на» по отношению к Украине?

Прочитал сейчас у одного образованного мужчины: «В воскресенье прошли выборы в/на Украине». Вот так прям через слэш и написал. Всем угодил. Или не уверен, как правильно?

Насчет того, как склонять 251 страну на земном шаре (за исключением некоторых островных), сомнений ни у кого нет, а Украина им - сто первый километр на выселках. В, в, в, товарищи кацапы! «В воскресенье прошли выборы в Украине». И никак иначе! Забудьте про это на.

Откуда оно вообще взялось? Объясняю. Мода такая, действительно, была в глубокой языковой старине нашей, когда про чужую территорию говорили не как про государство (хрен его знает, шо оно там за государство), а как про общность земель. Типа, ну шо там на Смоленщине? Литовцы, немцы, поляки, хасиды? Кто там на тех землях нынче воеводит? А на Неметчине шо? А на Неметчине - 25 государств Германской империи, и вообще все то, шо не наше, это там, на Неметчине. А шо на Украине? А на Украине поля, луга, весна и расцвел подснежник. Ну, а на Руси шо? А на Руси до сих пор думают, шо Украина это их окраина.

В общем, если вы до сих пор накаете на Украину, то вы не уважаете ее, как суверенное государство, и при попытке пересечь ее границу, например, в качестве взаимного братского жеста можете быть посланы на... Русь. То есть обратно.

Как писал Чехов писателю Леонтьеву-Щеглову, отправляясь в Сумы к теплу и солнцу: «Итак, я еду в Украину, а Вы, крокодил, остаетесь в тундре».

Игорь Григорьев, Telegram