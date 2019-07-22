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Иларион Трусов: Прошу вашей поддержки

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  • 22.07.2019, 15:54
  • 3,284
Иларион Трусов

В четверг 15-летнего активиста с родителями вызвали на комиссию.

25 июля в 14.00 мать 15-летнего активиста из Минска Илариона Трусова вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних администрации Московского района Минска. Заседание пройдет по адресу проспект Дзержинского, 10, кабинет 441.

В связи с этим Иларион написал в «Фейсбуке»:

- Друзья, внимание! Кто неравнодушен к ситуации с преследованием защитников Куропат и в частности «Молодого фронта» - прошу поддержки с вашей стороны как моральной, так и физической (в качестве того, что сможете прийти в определенное время и поддержать).

Буду вам очень благодарен! Жыве Беларусь - с Богом!


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