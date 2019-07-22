Профсоюз РЭП вступил в дело «тунеядца», с которого прокурор требует свыше $1,5 тысячи 22.07.2019, 16:18

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Дело ведет известный юрист Леонид Судаленко.

Городской прокурор в Гомеле пытается через суд Советского района взыскать с безработного гомельчанина Константина Аксенова свыше трех тысяч рублей, потраченных государством на его обучение водителем троллейбуса, пишет «Гомельская весна».

В дело вступил независимый профсоюз РЭП в регионе, известный защитой в судах людей наемного труда.

На приеме у правового инспектора труда профсоюза Леонида Судаленко не состоявшийся «троллейбусник» рассказал, что дважды был признан годным к управлению троллейбусом как в поликлинике по месту жительства, так и в специализированной для водителей городской поликлинике №7. Молодой человек по направлению городского управления по занятости окончил курсы, а к работе не допущен по состоянию здоровья. Такой вердикт ему вынесли все в той же специализированной поликлинике №7.

«Мы уже направили в суд возражения, где кроме прочего просим привлечь соответчиками как районную поликлинику, так и специализированную. Вступивший в наш профсоюз Константин Аксенов не должен платить за ошибки врачей, он даже в aрмии не служил из-за имеющихся проблем со здоровьем», - поделился своим видением данного дела профсоюзный юрист.

Предварительное слушание дела назначено на 8 августа.