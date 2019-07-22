Майк Помпео: Иран имеет лживую природу 22.07.2019, 16:34

Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь США заявил, что к заявлениям Тегерана нужно относиться со скептецизмом.

Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя заявление властей Ирана о том, что они выявили и арестовали 17 шпионов, работавших на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), отметил, что Тегеран часто прибегает к ложным заявлениям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

«Это в их природе — лгать миру», — сказал он.

По словам госсекретаря, необходимо со значительной долей скептицизма относиться к истинности утверждений официального Тегерана.