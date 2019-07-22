Кто довел до банкротства уникальную белорусскую фабрику? 5 22.07.2019, 16:36

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Работники молодеченской фабрики «Сакавица» добиваются правды.

В Молодечно закрыты почти все крупные предприятия, а вместо них открыты торговые павильоны завод «Модуль», швейная фабрика «Березка», завод «Спутник», фабрика музыкальных инструментов и др. Сайт Сharter97.org писал о проблеме, с которой столкнулись работники предприятия «Сакавица».

Местные чиновники для решения проблемы предложили запустить скоростные электрички в Минск. Давать комментарии по этой проблеме председатель горисполкома Молодечно отказался.

Белорусский фонд культуры, который является собственником фабрики «Сакавица» в Молодечно, пригласил официальным письмом Youtube-канал «Страна для жизни» в свой офис для разъяснения ситуации.

Однако в назначенное время на камеру дать комментарий представители фонда отказались. На аудиозаписи разговора бывшие замминистры Гилеп и Стружецкий, которые руководят фондом и наблюдательным советом фонда пояснили, что не обладают полной информацией по состоянию дел на фабрике и того, что фабрика была единственным источником дохода для фонда и их «краеведческой» газеты.

Кроме того, они сообщили, что получали копейки в виде дивидендов с фабрики (2500 рублей в 2108 году, и 1000 - 1500 рублей в другие годы). Также заверили, что фонд является налогоплательщиком в полном объеме.

Однако во время съемки видеоролика выяснилось, что фонд культуры указом Лукашенко освобожден от уплаты налога на прибыль, а на основе предоставленных директором документов, отчисления в фонд превышали во много раз названные цифры.

Кроме того, фонд забирал часть льняной продукции фабрики и реализовывал ее сам. Некоторые родственники членов совета фонда являлись руководителями коммерческих организаций и забирали продукцию фабрики через свои фирмы. Это пояснил директор фабрики Соболевский и предоставил оригиналы накладных и товарных чеков, а так же кассовые и приходные ордера.

Республиканская конфедерация предпринимательства и юристы аудиторы предлагают руководству фонда и трудовому коллективу сесть за стол переговоров и мирно решить данную проблему. Однако, коллектив бывших работников фабрики говорит о том, что испытывает колоссальное давление со стороны представителей фонда.

Именно поэтому коллектив фабрики просит подписать всех небезразличных людей петицию и просят власти вмешаться и содействовать решению проблемы.

Все государственные СМИ полностью игнорируют это событие, хотя всего неделю назад многие центральные каналы снимали в Молодечно сюжет о немноголюдной гастроулице, где расположены всего 12 ресторанов, наверное с целью перевести фокус населения города от проблемы. Местная газета более месяца не публикует интервью с работниками фабрики и не дает комментариев. "Советская Белоруссия" по указке сверху уже неделю готовит репортаж, в котором со слов корреспондента ему придется сделать виновником событий последнего директора фабрики.

В Молодечно бывал даже Наполеон. В декабре 1812 года именно здесь он подписал свой 29 бюллетень, после которого перестал быть главнокомандующим своей армии. Как было бы здорово, чтобы и белорусские власти уже что-то подписали. И в Молодечно, и в других городах Беларуси не закрывались последние производства, а люди не ездили каждый день на работу в Минск или не уезжали в другие страны.