закрыть
22 июля 2019, понедельник, 18:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Арина Соболенко: Александр Лукашенко — член моей команды

33
  • 22.07.2019, 17:09
  • 2,806

Белорусская теннисистка заявила, что «он всегда готов прийти на помощь».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, кто входит в ее команду прямо сейчас.

- Твоя команда — это кто?

Состав не сильно изменился по сравнению с тем, что было летом 2018-го. Это тренер Дмитрий Турсунов, спарринг-партнер Антон Дубров, тренер по физподготовке Джейсон Стейси, который подключился к нам в предсезонку примерно в ноябре-декабре. Команда — это также физиотерапевт Павел Дриневский, а в широком смысле были и остаются членами моей команды Александр Васильевич Шакутин (до мая 2017 года возглавлял Белорусскую теннисную федерацию. — Прим.ред.), который всегда прикроет меня и поможет в тяжелой ситуации, и Александр Лукашенко. Конечно, хорошо родиться в стране, где президент поддерживает спорт как никто другой и готов прийти на помощь в трудную минуту. Это бесценно, — цитирует Соболенко tut.by.


популярное за неделю

Мнение

Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев
Право человека на новые штаны
Право человека на новые штаны Константин Скуратович