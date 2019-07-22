Арина Соболенко: Александр Лукашенко — член моей команды 33 22.07.2019, 17:09

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Белорусская теннисистка заявила, что «он всегда готов прийти на помощь».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, кто входит в ее команду прямо сейчас.

- Твоя команда — это кто?

Состав не сильно изменился по сравнению с тем, что было летом 2018-го. Это тренер Дмитрий Турсунов, спарринг-партнер Антон Дубров, тренер по физподготовке Джейсон Стейси, который подключился к нам в предсезонку примерно в ноябре-декабре. Команда — это также физиотерапевт Павел Дриневский, а в широком смысле были и остаются членами моей команды Александр Васильевич Шакутин (до мая 2017 года возглавлял Белорусскую теннисную федерацию. — Прим.ред.), который всегда прикроет меня и поможет в тяжелой ситуации, и Александр Лукашенко. Конечно, хорошо родиться в стране, где президент поддерживает спорт как никто другой и готов прийти на помощь в трудную минуту. Это бесценно, — цитирует Соболенко tut.by.