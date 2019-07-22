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Археологи обнаружили дорогу эпохи Римской империи и загадочные подземные туннели

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  • 22.07.2019, 17:32
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Специалисты провели раскопки в Корнуолле.

Археологи Эксетерского университета (Англия) обнаружили во время раскопок в Корнуолле дорогу эпохи Римской империи и сеть подземных ходов, которые, как предполагают специалисты, являются шахтой, пишет lenta.ru.

Ученые исследовали ранее неизвестную систему впадин, связанных арочными туннелями и расположенной неподалеку от найденного в 2007 году римского форта в деревне Калсток. Новые раскопки проводились на территории, примыкающей к западной стене крепости. Археологи также нашли дорогу, остатки деревянных зданий, выгребные ямы и мусор. Это указывало на то, что римская армия размещалась не только внутри форта, но и за его стенами.

Исследователи обнаружили руины средневекового дома, построенного позднее. Вероятно, территория была заселена в период с VIII по XIII век, но затем вновь покинута.

В самой системе туннелей археологи не нашли никаких артефактов, что затрудняет их датировку и точное предназначение. Однако одна из ям затрагивает римскую дорогу, и это позволяет предположить, что предполагаемая шахта была сооружена после конца римской оккупации региона.


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