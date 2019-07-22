В российские продукты начнут добавлять панцири саранчи 16 22.07.2019, 17:40

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Пищевую добавка должна заменить порошок из рогов и копыт скота.

В российском ИТМО разрабатывают пищевую добавку из панциря саранчи. Она заменит наполнители из отходов мясной промышленности, которые сейчас добавляют в колбасы, полуфабрикаты, соусы и другие продукты. Саранча подойдёт и для добавления в молочные продукты и хлебобулочные изделия. Биотехнологи считают, что из-за хитина и хитозана добавка будет полезна для людей с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией, пишут «Открытые медиа».

О разработке подробно рассказывают «Известия». Профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии ИТМО Александр Ишевский рассказал изданию, что новая добавка сможет заменить порошковые концентраты из шкур, рогов и копыт скота, которые широко применяются в пищевом производстве уже десятки лет.

«Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо, — говорит Ишевский. — Поэтому мы пробуем произвести разные варианты биологических добавок. В частности, в последнее время работаем над добавкой из отходов рыбоперерабатывающей промышленности: панцирей креветок и крабов. Также оказалось, что ничем не хуже в этом плане и панцирь саранчи».

Содержание белка в панцире саранчи — от 13 до 77% от сухой массы. В муке из саранчи вдвое больше белка, чем в говядине; больше железа, чем в шпинате, и больше витамина B12, чем в лососе.