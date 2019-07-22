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Уроженка Беларуси побеждает на выборах в Верховную Раду Украины

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  • 22.07.2019, 17:45
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Фото: ТАСС

Три других выходца из Беларуси не преодолели конкуренции.

Уроженка Беларуси Елена Лис, которая родилась в Дрогичинском районе Брестской области и баллотировалась в Верховную раду как выдвиженка партии «Слуга народа» в шаге от победы на мажоритарному округу в Черновецкий области.

После обработки 49,07% избирательных протоколов она набирает 34,41% голосов. Ее ближайший конкурент Николай Федорук - 13,29%, передает «Радыё Свабода».

Три других выходца из Беларуси не преодолели конкуренции.

Наилучшего результата достиг уроженец Гомеля Эдуард Щеглаков. Он баллотировался от Оппозиционной платформы «За жизнь!» в 107-м избирательном округе в Лисичанске Луганской области, где работает секретарем городского совета. Он занял третье место с 72 голосами (16,28%).

Еще один белорус, Владимир Шутов, который родился в деревне Склимин Могилевской области и также баллотировался в этом же округе, занял последнее, 23-е место. За него не проголосовал ни один избиратель. На этом округе победил самовыдвиженец Александр Сухов.

Александр Кротов, который родился в Кореличах Новогрудского района Гродненской области и баллотировался путем самавыдвижения по 34-ому одномандатному избирательному округу с центром в селении Царичанка Днепропетровской области, также занял последнее, 20-е место.

Его кандидатуру поддержал 51 избиратель (0,14%). Депутатом от этого округа выбрали выдвиженца проправительственной партии «Слуга народа» Дмитрия Черного.


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