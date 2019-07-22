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Белорусы, украинцы и грузины чаще всего приезжают на работу в Польшу

  • 22.07.2019, 18:10

Белорусы - вторая по количеству группа иностранцев в Польше.

Все больше иностранцев, работающих в Польше, платят взносы в фонд Управления социального страхования, — сообщил пресс-секретарь УСС Войцех Андрусевич. Всего за последний год почти 200 000 иностранцев прибыло в УСС, передает «Радио Польша».

Войцех Андрусевич отметил, что иностранные граждане заплатили в Польше за последний год взносы на сумму почти 14 миллиардов злотых: «Среди 628 тысяч иностранцев, платящих взносы в УСС, 468 тысяч — большинство — составляют граждане Украины. Вторая по количеству группа иностранцев — это граждане Беларуси, 37 тысяч человек. Третью группу — около 9 тысяч человек — составляют грузины».

Иностранцы в Польше обычно работают в таких секторах, как строительство, перерабатывающая промышленность или сфера обслуживания. Войцех Андрусевич уточнил, что иностранные работники в среднем мало зарабатывают, поэтому выплачиваемые им пособия не являются значительной суммой для учреждения социального страхования.


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