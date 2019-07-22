Над «Газпромом» навис «дамоклов меч» изоляции от рынков капитала 1 22.07.2019, 18:20

«Газпром» теперь не сможет размещать еврооблигации через свой люксембургский офшор.

«Газпром» снова потерпел поражение в судебной тяжбе с «Нафтогазом Украины», которому Стокгольмский арбитраж присудил 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставку газа на транзит.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза», Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга отклонили жалобы российской компании, утверждавшей, что власти этих стран не имеют полномочий накладывать арест на активы в связи с арбитражным решением Швеции.

Голландский суд, таким образом, подтвердил свою юрисдикцию по искам «Нафтогаза» о принудительном взыскании долга.

Что еще опаснее, аналогичное решение принял суд Люксембурга - юрисдикции, где зарегистрирована компания Gaz Capital SA, «дочка» Газпрома, через которую холдинг выпускает облигации в иностранной валюте, чтобы привлечь займы на внешних рынках.

Gaz Capital SA является эмитентом 23 выпусков евробондов «Газпрома» на общую сумму 1,424 триллиона рублей (на 31 марта), следует из отчетности за первый квартал. Эта же структура ответственна за выплаты кредиторам.

Люксембургскую юрисдикцию имеет также компания Gaz Asia Capital SA - аналогичная «дочка» для займов в Азии. С ее помощью «Газпром» в декабре прошлого года впервые разместил евробонды в японских иенах (37,5 млрд рублей на 31 марта).

«Нафтогаз» подал иски о принудительном взыскании долга с европейских структур «Газпрома» летом 2018 года. В результате российская компания оказалась де-факто отрезанной от международных рынков капитала и была вынуждена заморозить программу внешних займов.

Запланированное на июль прошлого года размещение евробондов в британских фунтах пришлось отменить, поскольку возник риск, что все привлеченные деньги будут сразу же арестованы, рассказывал тогда «Интерфаксу» близкий к «Газпрому» источник.

Подача жалобы на юридискцию судов позволила «Газпрому» выиграть время: в ноябре он продал еврооблигации на 1 млрд евро, а в феврале 2019-го - на 1,25 млрд долларов.

Но решение голландского суда покончило с этой передышкой, и теперь ситуация лета-2018 может повториться. «Нафтогаз» тем временем неоднократно заявлял, что намерен добиваться ареста активов Gaz Capital SA.

Впрочем, немедленных рисков для «Газпрома» нет: компания успела погасить евробонды на 1 млрд долларов в конце апреля.

Ближайшие критические даты - это 6 февраля 2020 года (наступает срок погашения бумаг выпуска на 800 млн долларов) и 20 марта 2020 года, когда нужно расплатиться с держатели выпуска в европейской валюте (на 1 млрд евро).

Последней юридической «соломинкой», за которую держится «Газпром», остается апелляция в Швеции, рассмотрение которой назначено на октябрь.

Летом прошлого года компания уже подавала апелляцию в окружной суд округа Свеа, в которой, ссылаясь на мнение эксперта-лингвиста, настаивала, что решение арбитража о штрафе было принято незаконно - с участием посторонних лиц.

«Значительная часть арбитражного постановления написана не арбитрами, а иным лицом», - утверждал «Газпром». Но убедить судей не удалось. Апелляцию отклонили как безосновательную в июне 2018 года.

Ранее в июле «Нафтогаз» сообщил, что коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда.