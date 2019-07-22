Чехия: белорусу, воевавшему против Украины, грозит 15 лет за терроризм 22.07.2019, 19:00

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Сейчас белорус отбывает наказание в чешской тюрьме за тяжкие телесные повреждения.

Чешские следователи обвинили в терроризме белоруса Алексея Ф., который долгое время живет в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

Белоруса обвинили в присоединении к пророссийским боевикам на востоке Украины. 40-летний мужчина не впервые имеет проблемы с законом.

Сейчас он отбывает наказание в чешской тюрьме за тяжкие телесные повреждения.

"В июле полицейский орган начал уголовное преследование иностранного гражданина в связи с участием в вооруженном конфликте в Украине", - заявил Марек Бодлак из Верховной прокуратуры.

В период с 2014 по 2016 год Алексей Ф. несколько раз выезжал на неподконтрольную правительству Украины территорию, где принимал участие в боях на стороне пророссийских террористов, после чего возвращался в Чехию.

В 2018 году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.

"Поведение лиц, воюющих на стороне повстанцев против законной, признанной на международном уровне власти Украины, должно с юридической точки зрения быть квалифицировано как преступление", - подчеркнул заместитель Верховного прокурора Чехии Адам Башни.

По обвинению в терроризме 40-летнему белорусу грозит до 15 лет лишения свободы. Документ о предъявлении обвинения в терроризме ему вручили в тюремной камере.

Чешские правоохранители сейчас расследуют причастность около 20 граждан страны к участию в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.