Фотофакт: Минчанка заметила трещины, идущие по стенам в Dana Mall 7 22.07.2019, 19:14

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Белоруска отправила электронное обращение в МЧС.

Минчанка Юлия заметила дефект вечером 21 июля. Сделала фотографии и отправила электронное обращение в МЧС, чтобы специалисты провели обследование. «Трещины с двух сторон, под колоннами. Одна рядом с магазином Mothercare, вторая напротив площадки со столиками. Как-то раньше не бросались в глаза, только вчера заметила», — пишет onliner.by девушка. По ее словам, «трещины» довольно глубокие, «на полтора пальца». Судя по всему, речь идет о деформационных швах между секциями, однако эту информацию еще стоит проверить.

Получить оперативный комментарий от представителей Dana Mall пока не удалось. Специалисты пообещали предоставить информацию в ближайшее время. Сотрудникам МЧС запрос минчанки на рассмотрение на данный момент еще не поступил.

Как нам объяснил специалист компании «Эво Лэнд» Александр Скок, речь действительно идет о деформационных швах, так что пугаться не стоит.

— Это деформационный шов, он предназначен для равномерной усадки здания. Таких по периметру два или три. Деформация, возможно, пошла чуть больше, чем ожидалось, но страшного ничего нет. Если бы сделали чуть аккуратнее, никто бы ничего даже не заметил. Некрасиво — да, но в целом это нормально и естественно, — рассказал Александр.