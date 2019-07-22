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Задержанный по ошибке минчанин начал борьбу против милиционеров

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  • 22.07.2019, 19:36
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Дмитрий Середа
Фото: tut.by

Врач судится с СК.

В суде Партизанского района Минска 22 июля началось рассмотрение жалобы врача Дмитрия Середы на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело против жестко задержавших его — как оказалось, по ошибке — милиционеров. Дело рассматривает судья Анатолий Борисёнок. Суд проходит в закрытом режиме, однако резолютивная часть решения будет оглашена открыто, сообщает tut.by со ссылкой на БелаПАН.

Напомним, 4 августа 2016 года, в 8 утра, в Минске в квартиру к семье педиатра и детского хирурга-травматолога Дмитрия Середы ворвался ОМОН. Мужчина проснулся от ударов тараном в железную дверь и вышел в коридор. В это время на кухню, разбив стекло в балконной двери, проникли бойцы в черном с оружием в руках. Задержание, по словам мужчины, происходило довольно жестко — и, как оказалось, по ошибке.

Мужчину подозревали в эксгибиционизме. Через сутки его освободили, признав непричастным, поскольку потерпевшая и свидетель не опознали в нем преступника. Сам Середа рассказал, что в день преступления, в котором его обвиняют, был с друзьями на рыбалке в 80 км от Минска.

Позже Следственный комитет начал проверку действий сотрудников милиции после жалобы от семьи. Однако СК отказал в возбуждении уголовного дела. Следователи пришли к выводу, что решение о привлечении сотрудников ОМОНа к задержанию «было принято обоснованно», а наручники и физическая сила использовались «для преодоления возможного сопротивления» со стороны Середы. Диагнозы (закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб мягких тканей головы, ушиб передней брюшной стенки) признали необоснованными, а телесные повреждения и ссадины, зафиксированные заключением судебно-медицинской экспертизы, отнесли «к категории легких, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья».

Тем не менее прокуратура Минска отменила решение минских следователей — и возбудила уголовное дело в отношении некоего милиционера из Заводского РУВД по ч.1 ст. ст. 426 Уголовного кодекса (Превышение власти или служебных полномочий). Материалы тогда направили в Следственный комитет. Однако по итогам проверки снова было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела «за отсутствием в деянии состава преступления».

Сейчас в суде Партизанского района Минска 22 июля началось рассмотрение жалобы Дмитрия Середы на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело против задержавших по ошибке и избивших его милиционеров. Суд проходит в закрытом режиме, однако резолютивная часть решения будет оглашена открыто.


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