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Послы G7 высоко оценили парламентские выборы в Украине

  • 22.07.2019, 20:03

Страны Большой семерки считают, что внеочередные выборы в Верховную Раду имеют конкурентный и демократический характер.

Об этом говорится в заявлении послов G7 в Украине, передает nv.uа.

«Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой», - говорится в заявлении

Послы G7 выразили надежду, что Украина выполнит рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Большая семерка объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва состоялись 21 июля 2019 года.


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