В Средиземном море нашли затонувшую 50 лет назад французскую подлодку 22.07.2019, 20:26

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Иллюстрационное фото

La Minerve затонула 27 января 1968 года.

В Средиземном море у южного побережья Франции обнаружили французскую подводную лодку La Minerve, которая затонула более 50 лет назад в районе Тулона. Об этом в своем Twitter сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает gordonua.com.

"Мы только что нашли La Minerve. Это успех, облегчение и технический подвиг. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента", – написала она.

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) July 22, 2019

Издание Le Monde пишет, что La Minerve нашли в 45 км от Тулона на глубине 2350 метров. На корпусе подлодки видны первые буквы названия MIN.

Подлодку обнаружило оборудованное беспилотниками частное американское судно Seabed Constructor, которое прибыло в этот район пять дней назад.

Именно это судно в 2018 году нашло затонувшую у берегов Аргентины подлодку.

Подводная лодка La Minerve затонула 27 января 1968 года. На ее борту в момент аварии находилось 52 человека. Что стало причиной катастрофы, неизвестно. Высказывались версии, что это случилось из-за взрыва ракеты, столкновения или технической неисправности. Субмарина шла на небольшой глубине и затонула всего за четыре минуты.

La Minerve искали два года, но поиски были безуспешными. Спустя 50 лет родственники погибших моряков попросили французские власти начать новые поиски.