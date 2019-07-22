Ученые нашли способ хорошо выспатья 5 22.07.2019, 20:50

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Простой способ предложили ученые Техасского университета.

Ученые Техасского университета в Остине пришли к выводу, что для того, чтобы быстрее заснуть и лучше выспаться нужно до отхода ко сну принять горячую ванну. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

При этом водные процедуры должны проходить за один-два часа до сна, а температура воды должна составлять 40-42 градуса по Цельсию. К такому выводу исследователи пришли после более чем пяти тысяч наблюдений.

Объясняется, что циркадный цикл у среднестатистического человека характеризуется незначительным снижением температуры тела примерно за час до обычного времени сна, опускаясь до минимальной отметки под утро. Потом температура начинает расти, выступая в роли биологического будильника.

Теплая ванна или душ улучшают циркуляцию крови в ногах и руках из-за чего тело более эффективно удаляет лишнее тепло, и такой "обман" организма позволяет обмануть температурный цикл сна, утверждают ученые.