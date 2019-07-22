Жителей Логойска взволновал новый завод 4 22.07.2019, 21:12

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Местные жители уже собрали более 400 подписей против строительства завода.

Компания «Фуд Таун Бел» намерена наладить в Логойске производство замороженных мясных полуфабрикатов для бургеров и чизбургеров. Информация об этом размещена на сайте Логойского райисполкома.

Новый завод будет включать производственный цех; склад замороженного сырья; склад охлажденного сырья; помещение разморозки; разделочный цех (разделка бекона); разделочный цех (нарезка бекона); помещение упаковки; склад упаковки; склад готовой продукции; склад разделанной продукции бекон; зона загрузки; зона выгрузки.

Производственная мощность предприятия составит 16 тонн в сутки перерабатываемого сырья. Часть полуфабрикатов будут поставлять в белорусские рестораны быстрого питания. Однако внутренним рынком дело не ограничится. Мясные полуфабрикаты глубокой заморозки будут экспортироваться в Россию, Украину, страны Евросоюза, говорится в презентации компании.

Компания «Фуд Таун Бел» планирует реализовать проект в течение 2019−2020 годов.

Что известно об этой компании? «Фуд Таун Бел» зарегистрирована по тому же адресу, что и «КСБ Виктори Рестораны», которая управляет 15 ресторанами «МакДональдс» в Минске и Витебске. Директор «Фуд Таун Бел» Максим Вяткин ранее был начальником отдела развития и строительства «МакДональдс» в Беларуси.

С 2012 года владельцем франшизы McDonald’s в Беларуси является один из влиятельных бизнесменов Казахстана Кайрат Боранбаев. В 2016 году он заявил про планы открыть фуд-тауны в Беларуси и Казахстане. В июне 2018 года Миноблисполком заключил с «Фуд Таун Бел» инвестдоговор на строительство завода в Логойске.

Tut.by направил запрос в белорусский офис McDonald’s в минувшую пятницу, однако до настоящего времени ситуацию не прокомментировали.

Ставка на локализацию производства — общемировая практика. Например, российский McDonald’s планирует в течение двух лет полностью перейти на продукцию российского производства. По данным на начало 2019 года, у российского McDonald’s 98% поставщиков, чье производство расположено в России. «Мы планируем довести этот показатель до 100% в ближайшие два года», — сказал генеральный директор McDonald’s в России Марк Карена (цитата по Интерфаксу). По словам Карены, у компании осталось только две категории импортных продуктов — это соки и десерты.

Практически все мясные полуфабрикаты McDonald`s и другие сетевые игроки фастфуда Беларуси завозят с распределительных складов, расположенных в России, куда поступает продукция местных агрохолдингов. Доля импортного сырья в белорусских ресторанах McDonald`s довольно высока. Как следует из информации на сайте компании, где раскрываются основные поставщики, с 2010 года говяжьи котлеты для McDonald`s в России, Беларуси и Азербайджане производит компания «МаррРуссия» (с 2013 года говядину для нее поставляет «Слонимский мясокомбинат»). Польская фабрика «Фарм Фритес» значится поставщиком картофеля, российская «Белая Дача» — резаного салата. А вот куриные яйца производятся на Солигорской птицефабрике. Булочки же поставляет из РФ всемирно известная сеть хлебопекарен «Ист Болт Бейкериз», одноразовую посуду — российское подразделение компании Huhtamaki, кофе — Paulig, говорится на сайте компании.

Новый завод «Фуд Таун Бел» в Логойске может решить вопрос с увеличением доли белорусских мясных полуфабрикатов для бургеров и чизбургеров.

На сайте Логойского райисполкома размещен «Отчет об оценке воздействия на окружающую среду» нового предприятия. «Исходя из предоставленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании перерабатывающего завода негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду будет незначительным — в допустимых пределах, не нарушающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения — также незначительным», говорится в отчете.

Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС состоится 1 августа в логойском Доме культуры. Дискуссия обещает быть жаркой. Местные жители уже собрали более 400 подписей против строительства завода. Люди обеспокоены возможными шумами, плохими запахами, загрязнением почвы, воды и другими вредными воздействиями, говорится в письме, поступившем tut.by. Участок «Фуд Таун Бел» площадью 1,076 га расположен в южной части Логойска. Он соседствует со зданиями местного ДОСААФ, складом «УКС Логойского района», автопарком № 12 и примыкает к ул. Заводской, где расположена существующая усадебная застройка.