Трамп заявил о готовности стать посредником в Кашмирском конфликте 22.07.2019, 21:30

Территория Кашмира уже долгие годы является предметом спора между Индией и Пакистаном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать посредником в переговорах между Пакистаном и Индией для урегулирования конфликта вокруг спорного региона Кашмир.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, передает nv.ua со ссылкой на Reuters.

По его словам, Вашингтон готов предложить помощь Исламабаду для урегулирования конфликта с Индией, а также для поиска путей завершения войны в Афганистане.

В свою очередь Хан отметил, что мир в Афганистане возможен после заключения мирного соглашения с талибами. Он выразил надежду, что в ближайшие дни удастся убедить талибов продолжить переговоры.

В феврале 2019 года ядерные державы Индия и Пакистан были близки к войне из-за спорного региона Кашмира.

Напряженность в регионе обострилась после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в начале февраля погибли около 40 сотрудников службы безопасности Индии. Вслед страны обменялись обстрелами по авиации.

Территория Кашмира уже долгие годы является предметом спора между Индией и Пакистаном.

Получив в 1947 году независимость, Британская Индия разделилась на две страны по религиозному признаку.

До сегодняшнего дня в Кашмире не существует государственной границы, а Индию и Пакистан в этом регионе разделяет так называемая Линия контроля.

С 1989 года там активизировались исламистские боевики, которых, как утверждают в Индии, поддерживает Пакистан.