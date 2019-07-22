«БелДжи» остановил конвейер по выпуску автомобилей 13 22.07.2019, 21:19

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Большая часть коллектива отправлена в очередные отпуска.

Выпуск автомобилей на конвейере СЗАО «БелДжи» в Борисовском районе остановлен. Возобновить сборку автомобилей планируется 5 августа. Двухнедельная остановка, во время которой большая часть коллектива отправлена в очередные отпуска, необходима для проведения плановых профилактических и ремонтных работ на оборудовании, пишет Ex-press.by.

Ежемесячный минимум выпуска автомобилей установлен на уровне 1700 машин, однако за превышение этого уровня работники премируются, что позволяет достигать объема производства в 2000 машин в месяц.

Напомним, администрация совместного закрытого акционерного общества «БелДжи» в Борисовском районе зарезервировала себе право привлекать сотрудников без согласования с ними к работе в выходные дни и в сверхурочное время до 31 декабря.

Соответствующий приказ был подписан в начале текущего года первым заместителем министра промышленности Беларуси, и.о. генерального директора СЗАО «БелДжи» Геннадием Свидерским.