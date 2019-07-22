закрыть
22 июля 2019, понедельник, 22:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«БелДжи» остановил конвейер по выпуску автомобилей

13
  • 22.07.2019, 21:19
  • 4,656

Большая часть коллектива отправлена в очередные отпуска.

Выпуск автомобилей на конвейере СЗАО «БелДжи» в Борисовском районе остановлен. Возобновить сборку автомобилей планируется 5 августа. Двухнедельная остановка, во время которой большая часть коллектива отправлена в очередные отпуска, необходима для проведения плановых профилактических и ремонтных работ на оборудовании, пишет Ex-press.by.

Ежемесячный минимум выпуска автомобилей установлен на уровне 1700 машин, однако за превышение этого уровня работники премируются, что позволяет достигать объема производства в 2000 машин в месяц.

Напомним, администрация совместного закрытого акционерного общества «БелДжи» в Борисовском районе зарезервировала себе право привлекать сотрудников без согласования с ними к работе в выходные дни и в сверхурочное время до 31 декабря.

Соответствующий приказ был подписан в начале текущего года первым заместителем министра промышленности Беларуси, и.о. генерального директора СЗАО «БелДжи» Геннадием Свидерским.


популярное за неделю

Мнение

Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев
Право человека на новые штаны
Право человека на новые штаны Константин Скуратович