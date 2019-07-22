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Орешкин: России в 2022 году грозит крах

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  • 22.07.2019, 21:43
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Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ заявил, что России в 2022 году грозит финансово-экономический кризис.

России в 2022 году грозит финансово-экономический кризис, — предостерег российский министр экономического развития Максим Орешкин, передает «Радио Польша».

Он пояснил, что проблема вызвана чрезмерной задолженностью граждан и предприятий. По его мнению, этот процесс не может быть остановлен, его последствия лишь могут быть смягчены.

Некоторые из экономистов давно предупреждают, что российская экономика напоминает воздушный шар, который может лопнуть в любой момент. Это подтвердил глава Минэкономразвития.

По словам Максима Орешкина, «задолженность физических и юридических лиц уже можно считать серьезной социальной проблемой».

По словам министра, все больше людей выплачивают кредиты, что способствует созданию мыльного пузыря, который может лопнуть в любой момент. Российский министр экономического развития указал, что правительство и Центральный банк работают над тем, чтобы минимизировать последствия финансово-экономического кризиса. Однако, по словам Максима Орешкина, этот процесс нельзя остановить полностью.


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