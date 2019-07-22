На какую компенсацию может рассчитывать оправданный инженер МЗКТ? 22.07.2019, 22:00

Фото: tut.by

Андрей Головач провел в СИЗО 4 года, 5 месяцев и 14 дней.

В пятницу Андрея Головача оправдали и освободили прямо в зале суда, несмотря на то, что прокурор посчитал вину главного инженера полностью доказанной и запросил для него 9 лет колонии усиленного режима. Такого исхода, казалось, не ждал никто: ни родственники, ни адвокаты, ни даже прокурор, который без комментариев довольно быстро покинул зал. Сейчас на повестке дня два вопроса: будет ли прокуратура опротестовывать решение суда и подаст ли главный инженер иск о компенсации вреда за 4 года, 5 месяцев и 14 дней нахождения в СИЗО.

Итак, главного инженера МЗКТ оправдали. Что дальше?

— Постановление оправдательного приговора полностью реабилитирует привлеченное к уголовной ответственности лицо, и в дальнейшем оно считается не совершавшим того деяния, которое ему ранее вменялось в вину, — объясняет onliner.by юрист Татьяна Ревинская.

Обвиняемый, оправданный судом, имеет право на компенсацию физического, имущественного и морального вреда, что предусмотрено ст. 460 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, в которой также раскрыто понятие соответствующего вреда.

— Такое право возникает у оправданного только после вступления оправдательного приговора в законную силу, которое происходит по истечении 10 суток после постановления приговора, при условии, что он не был обжалован или опротестован, — добавляет юрист.

Последний день для обжалования приговора или вынесения прокурорского протеста по делу Андрея Головача — 29 июля. Если приговор не будет опротестован или обжалован, то с 30 июля он вступит в законную силу.

— Если на приговор подана жалоба или принесен протест прокурором, момент вступления приговора в законную силу откладывается на время рассмотрения судом второй инстанции жалобы или протеста, — отметила юрист.

Напомним, пока нет информации о том, что прокуратура опротестовала решение по делу Андрея Головача.

Какая будет компенсация?

— Закон обязывает суд в самом тексте оправдательного приговора признавать за оправданным право на возмещение причиненного вреда. При отсутствии такого указания лицо, претендующее на его возмещение, само должно обратиться с соответствующим заявлением в суд, — объясняет юридические нюансы Татьяна Ревинская. — Затем оправданный вправе обратиться в суд с требованием о возмещении вреда (физического, имущественного — при наличии), представив соответствующие доказательства, а также о компенсации морального вреда.

Размер физического и/или имущественного вреда определяет суд. По этому поводу он вынесет соответствующее постановление, на основании которого в последующем и будут производиться выплаты.

— Что касается компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, то необходимо отметить следующее, — говорит юрист. — Компенсация морального вреда осуществляется за счет казны Республики Беларусь, а в случаях, предусмотренных законодательством, за счет казны административно-территориальной единицы соответствующими финансовыми органами, выступающими от имени казны (ст. 940 ГК). Размер такой компенсации определяется самим пострадавшим лицом при обращении в суд в общем порядке искового производства.

Законодатель не определил четких параметров и границ в этом вопросе. Подлежащий выплате размер вреда определяется судом. При этом суд учитывает степень нравственных страданий, перенесенных гражданином в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности, обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, — обвинение в преступлении, которого гражданин не совершал, переживания, которые испытывало лицо в связи с необоснованным обвинением в совершении преступления, а также учитывает принципы разумности и справедливости.

Правда, в Беларуси есть определенная практика выплат компенсации. Татьяна Ревинская приводит пример, когда за два года нахождения в СИЗО в последующем оправданному по ч. 4 ст. 209 УК была выплачена за счет казны компенсация морального вреда в сумме, эквивалентной $11 тыс.

Если исходить из этой практики, то за один месяц СИЗО государство готово компенсировать около $460. Андрей Головач провел в СИЗО 53,5 месяца, таким образом, получается, что чисто теоретически он может рассчитывать на $24,6 тыс. Понятно, что окончательную сумму в случае иска со стороны Головача определит суд, так как подобные решения носят индивидуальный характер.