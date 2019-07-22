В Верховную Раду Украины впервые избран темнокожий депутат 22.07.2019, 22:04

Фото:TASS

Первым темнокожим народным депутатом в истории Украины стал олимпийский борец Жан Беленюк.

Олимпийский борец Жан Беленюк станет первым темнокожим народным депутатом в истории Украины. Он проходит в Верховную раду по списку партии "Слуга народа", основанной президентом Владимиром Зеленским, передает ВВС.

По предварительным результатам, партия Зеленского с большим отрывом лидирует на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Спортсмен был 10-м номером в ее списке.

В 2016 году Беленюк стал серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе. Он также побеждал на чемпионатах мира и Европы.

Борцу 28 лет, он родился в Киеве. Его отец погиб в Руанде во время гражданской войны. Спортсмена вырастила мать-украинка.

Во время предвыборной компании Беленюк заявлял, что не собирается полностью уходить из спорта в политику. Он готовится к участию в Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.