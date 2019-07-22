Жители Бреста: То, как считают среднюю зарплату по стране, – это блеф и профанация 5 22.07.2019, 22:30

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Правительство безуспешно борется за 400 рублей зарплаты.

По крайней мере 400 рублей для работника каждого предприятия… Так предстояло быть от 1 июля, но целевого заработка достичь удалось лишь для трети рабочих – признал министр экономики страны. Почему стремимся именно к 400 и почему они – такие далекие?

Зарплата в 400 рублей при наличии семьи – это норма для небольших городов и частое явление для областных центров, пишет «Белста».

«200-300 рублей – нормальных зарплат сегодня нет».

«Низкие, низкие сейчас зарплаты: 300-400 рублей».

«Я на самом деле не знаю, какие сейчас зарплаты в стране, но то, как считают среднюю зарплату по стране, – это блеф и профанация», – говорят жители Бреста.

Что такого быть не должно – признали вчера в Минэкономики и привели статистику: 5 месяцев назад в стране было 207 предприятий, где зарплата не дотягивала до 400 рублей. Сейчас таких только 87, а по итогам года останется только 10.

О курсе на частную собственность – пока речи нет. Минэкономики действует согласно приказу вице-премьера Александра Турчина, и каким образом достигает плана – также не объясняет. Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич говорит:

«Сегодня мы говорим: минимальный потребительский бюджет – 467 рублей. И была бы логика правительства, чтобы они сказали, что зарплата сегодня по тарифу первого разряда, когда человек работает – не может быть менее 467 рублей. Почему это не делается? Где-то это делается: у чиновников, прокуратуры. Есть же сегодня сведения, что у них 1000 рублей пенсия и больше».