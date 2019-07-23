Как будут насчитывать коммуналку тем, кто попал в базу «тунеядцев» 20 23.07.2019, 7:52

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Многие белорусы попали в базу данных «не занятых в экономике» ошибочно.

В Беларуси еще зимой были сформированы базы данных людей, не занятых в экономике страны. В народе ее назвали «базой тунеядцев». И уже с января некоторые граждане, которые оказались в ней, начали платить за горячую воду по повышенным тарифам. База обновляется каждые три месяца. При этом, как отмечают специалисты, она полностью не выверена, некоторые люди могут там оказаться по ошибке, пишет «Вечерний Брест». Много ли брестчан состоят в базе тунеядцев, сколько человек оттуда уже было исключено и возможен ли возврат переплаченных сумм за ЖКУ, если ошибочно оказались в базе?

Базу данных формирует Министерство труда и соцзащиты, затем доводит до комиссий по координации работы по содействию занятости населения. Специалисты этих комиссий информируют людей о том, что они попали в эту базу, а также проверяют соответствие сведений действительности. Это довольно непросто.

— Мы обзванивали всех людей в базе, высылали письма с уведомлением. В письме содержится сообщение о том, что человек находится в этой базе, и указаны контакты, по которым можно узнать подробную информацию, рекомендации о том, что предпринять, чтобы не считаться тунеядцем. Бывало, мы и по 5 раз высылали одному и тому же человеку письмо с уведомлением о том, что он состоит в этой базе, с просьбой откликнуться — но тщетно. Информируют граждан и работники ЖЭСов: вписывают информацию в жировки, по квартирам ходят. Но и это не всегда приносит результат, — рассказывает секретарь постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения при администрации Ленинского района Ирина Григорук.

Сегодня почти 23 тысячи брестчан находятся в базе не задействованных в экономике области. При этом с начала года почти 5 тысяч были из нее исключены, поскольку предоставили комиссиям необходимые документы. Как поясняют специалисты, списки постоянно отрабатываются. И раз в три месяца идет их подача в ЖКХ, где уже для тех, кто состоит в этой базе, начисляют повышенный тариф за горячую воду.

— Большая часть людей, которые состоят в базе, работают за границей. У нас нет сведений об их занятости. Если бы люди просто принесли, выслали по почте или факсу документы с указанием места работы — они были бы исключены из этой базы. Нас интересует только документ, который подтвердит, что человек работает за границей, — поясняет секретарь постоянно действующей комиссии при администрации Ленинского района Татьяна Омельянюк.

В то же время, если кто-то оказался в базе случайно, а ему пришла жировка с полной стоимостью за горячую воду и он ее оплатил, — возможен перерасчет и возврат переплаченных средств. Но только в том случае, если человек доказал свое ошибочное включение в базу.

Уже к следующему кварталу его вычеркнут из списков, если он по-прежнему будет работать. Те, кто состоит в базе, не только платит за горячую воду по повышенным тарифам. С 1 марта списки из базы не задействованных в экономике страны людей подаются в отдел по учету и распределению жилья: тунеядцы не смогут получить субсидию государства на покупку или строительство недвижимости. Также с 1 октября помимо оплаты в полном объеме горячей воды добавится и 100-процентная оплата за отопление и газоснабжение. А значит, жировка для кого-то опять значительно «потяжелеет».