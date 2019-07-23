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Данные ЦИК: Партия Зеленского получает 253 места в Раде из 424

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  • 23.07.2019, 7:55
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В Верховную Раду Украины проходят пять партий.

Центральная избирательная комиссия Украины обрабатывает электронные протоколы окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, лидирует «Слуга народа» - 43.11%. Об этом сообщает pravda.com.ua со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На втором месте – «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13.03%, третьем – «Батькивщина» - 8.18%, четвертом «Европейская солидарность» - 8.15%, пятом – «Голос» - 5.87%.


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