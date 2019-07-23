Возле БелАЭС произошло ЧП 22 23.07.2019, 8:09

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ЧП случилось потому, что провалился асфальт.

Возле БелАЭС в Островце произошло ЧП: перевернулась пожарная машина. Это случилось, потому что провалился асфальт. Фотоснимок аварии опубликовал телеграмм-канал Nexta, сообщает «Радыё Свабода».

По информации Nexta, автомобиль МЧС попал колесом в провал асфальта и перевернулся. Инцидент произошел 20 июля около 19:20, когда машина выезжала из своей части на территории БелАЭС на пожар в деревне Березовка Островецкого района.

В пресс-службе МЧС корреспонденту «Радыё Свабода» подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия «на дороге общего пользования». Однако отказались предоставить подробности. Добавили, что «никто не пострадал».

«Больше информации о ДТП рассказывать мы не имеем права», - сказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Официальный представитель Гродненского областного УМЧС Наталья Живолевская добавила, что «автомобиль не кувыркался, было ДТП».

В Гродненском областном управлении ГАИ корреспонденту «Радыё Свабода» также подтвердили факт ДТП без пострадавших, но деталей не предоставили.

«Эта информация не представляет собой никакой ценности», - сказали в ГАИ.

В Республиканском унитарном предприятии «Белорусская атомная электростанция» информацию получить пока не удалось.