Линдсей Хардинг стала первым белорусским тренером в женской НБА 23.07.2019, 8:12

Линдсей Хардинг

Баскетболистка выступала за известные американские клубы.

Баскетболистка сборной Беларуси с американскими корнями Линдсей Хардинг стала помощником главного тренера команды WNBA "Сакраменто Кингз", сообщает pressball.by.

"Линдсей — восходящая тренерская звезда, и я очень рад, что она присоединилась к нашей невероятно опытной команде тренеров", — сказал наставник "Сакраменто" Люк Уолтон. — "Ее баскетбольный IQ и доказанный успех на площадке станут ценным дополнением для нашей растущей команды, поскольку мы вместе работаем над созданием философии победителей на долгие годы".

35-летняя Хардинг выступала за "Миннесоту", "Вашингтон", "Атланту", "Лос-Анджелес", "Нью-Йорк" и "Феникс", а также за сборную Беларуси.

В 270 играх WNBA за карьеру Хардинг набирала в среднем 9,8 очка, делала 4,0 передачи и 2,9 подборов.