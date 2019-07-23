Портреты электората пяти партий, прошедших в Верховную Раду 23.07.2019, 8:20

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Фото: EPA

Кто голосовал за победителей парламентских выборов в Украине.

На внеочередных парламентских выборах в Украине, которые состоялись 21 июля, самый молодой и самый образованный электорат был у партии Святослава Вакарчука «Голос», а самый старший и наименее образованный - у политических сил «Оппозиционная платформа/За життя» и «Батькивщина». Такое исследование опубликовало аналитическое агентство Info Sapiens, сообщает liga.net.

ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: «Слуга народа», «ОПЗЖ», «Евросолидарность», «Батькивщина» и «Голос». Первое заседание парламента IX созыва должно состояться в течение 30 дней со дня обнародования финальных результатов.