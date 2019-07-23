«Раньше матери за ребенка были готовы идти в огонь и воду» 2 23.07.2019, 8:59

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Людмила Павловна Карчевская

Фото: Роман Кисляк

Белоруска рассказала, почему регулярно выходит на площадь.

В Беларуси все большее количество простых людей становится участниками стихийных и запланированных акций протеста. С пятницы по воскресенье очагами таких выступлений против несправедливости властей стали одновременно Брест (где уже полтора года проходят акции против завода АКБ, Светлогорск, в котором люди по примеру Бреста вышли на площадь, и Любанский район, где из-за низких зарплат взбунтовались рабочие хлебозавода.

Что движет людьми самых различных профессий и социального положения, которые решили выйти на улицу? Сайт Charter97.org поговорил с одной из постоянных участниц протестов в Бресте, учительницей математики Людмилой Павловной Карчевской.

- Расскажите, с чего началось ваше участие в протестах в Бресте?

- Я живу в Тельмах – поселке, которые находится еще ближе к аккумуляторному заводу, чем Брест. У меня пятеро внуков, и одна из внучек живет на дачах в непосредственной близости от этого предприятия.

У нас в Тельмах проходило собрание – и тогда я впервые услышала о заводе АКБ. Собрание было необычным: мы думали, что просто покричим «Нет заводу!», но там оказались активисты инициативной группы, и их выступления задели меня. Поверьте, это очень грамотные ребята, которые «по полочкам» разложили все вопросы и ясно показали нам, что нас ждет в будущем.

Во-первых, они подробно рассказали о нарушениях, с которыми строился завод. А затем выступила доктор Татьяна Фесикова, которая очень эмоционально, но аргументированно обрисовала картину того, что завод сделает со здоровьем людей.

- И какими были бы последствия, если бы завод заработал в полную силу?

- Во-первых был бы намного больше процент больных онкологией. Во-вторых, участились бы случаи рождения детей с патологиями.

Знаете, я знакома с онкологией не понаслышке. У меня мама умерла от рака печени, дядя умер от рака пищевода. Сестра, которой 22 года, живет с раком пищевода. Недавно, в декабре, умер внук моей сестры, которому всего 18 лет – рак крови.

Я знаю, что такое эта болезнь, я видела умирающи от нее людей. Поэтому для меня увеличение количества больных онкологией – достаточный аргумент, чтобы бороться против аккумуляторного завода.

Инициативная группа на собрании в Тельмах доходчиво рассказала нам, что такое загрязнение свинцом для нашего города и района. Мне сказанного ими было достаточно – после этого я выхожу на площадь в Бресте каждое воскресенье.

- В СМИ писали, что вы единственный учитель среди протестующих…

- Это не совсем так. Во-первых, я уже пенсионерка, хотя, конечно, и проработала в школе учителем математики. Во-вторых, на площадь в Бресте выходят и другие учителя, кроме меня. Но они стараются не «светиться»: учителей у нас пугают контрактной системой и увольнениями.

Что касается меня, то я уже – «дважды судимая» учительница-пенсионерка.

- Ваши ученики и выпускники знают о том, что вы регулярно выходите на площадь?

Конечно. Два моих ученика (точнее – выпускника), несмотря на то, что они уже папы и довольно взрослые, постоянно выходят со мной на площадь. И я горжусь этими учениками. Вот это – настоящие отцы, которые заботятся о своих детях.

Рада, когда вижу их в воскресенье на площади – хоть моих учеников уже и наказывали, как меня, штрафами. Но они продолжают выходить на марши против аккумуляторного завода.

- Почему вы не боитесь? Ведь, наверное, дело не только в пенсионном возрасте…

- Протестовать на улице не страшно. Страшнее то, что нас ждет, если будем молчать и позволять строить завод.

Страшнее всего – болезни детей, которые может вызвать свинец, да и другие вредные предприятия в Беларуси. Неужели в людях угас материнский инстинкт? Раньше матери за ребенка были готовы идти в огонь и воду…

Меня удивляет, почему на акциях в Бресте мало молодежи. Как можно спокойно смотреть на аккумуляторный завод рядом с городом? Возможно, некоторые еще недопонимают последствий экологических катастроф, которых так много было в Беларуси. Но для меня, где добро и зло в этой ситуации – четко понятно.

Ничего не может остановить, если хочешь предотвратить страдания близкого человека. Поверьте, потерять работу – это мелочь. Работу всегда можно найти. Если бы я еще работала учителем и была уволена с должности – ничего страшного, работала бы уборщицей. Здоровье близких намного важнее.

- Казалось бы, благодаря вам и другим брестчанам завод практически остановился: его совладелец задержан, третья подряд экологическая экспертиза не пройдена… Что вы будете считать окончательной победой?

- Продолжать акции мы будем. Всегда, кто в последнее воскресенье был на площади, сказали: будем выходить до тех пор, пока завод либо не перепрофилируют, либо просто вывезут с него оборудование.

- Но ведь это – не единственный вредный завод в Беларуси…

- Конечно, я знаю об этом: читаю новости в интернет-изданиях. Знаю, что в это воскресенье вышли на площадь, как и у нас, люди в Светлогорске – против построенного китайцами «вонючего» завода беленой целлюлозы.

Это радует: люди не сидят на диване и не ждут, а начинают «качать права». Это неудивительно: всех нас беспокоит, что будет со здоровьем наших детей и родственников. Хорошо, что люди поднимаются везде, где есть угроза для их близких.

- Что вы думаете по поводу строительства властями атомной станции в Островце?

- Белорусам хватило уже одного Чернобыля. Учитывая, что у нас подобные «стройки» проводятся по сомнительным технологиям и не проверяются должным образом, это дело надо прекратить.

Возьмем для примера наш аккумуляторный завод: инициативная группа выявила там массу нарушений. Потом они подтвердились тремя экологическими экспертизами, которые этот завод не смог пройти. Уверена, что на стройке в Островце нарушений столько же, если не больше.

Это крайне опасный объект. И я выступаю против всех этих строек, которые совсем не нужны белорусам.

Тем более, что, как мне кажется, в последнее время какой-то злой рок преследует эту власть. В Минске во время салюта погибла женщина – такого еще не бывало. Я сейчас очень переживаю за всех нас, за белорусов.

Огромное количество людей уже уехало из страны. Половина знакомых говорит мне, что в скором времени собирается уехать. Мне тоже советуют: уезжай.

Но я человек «домашний», местный – люблю свою землю и уезжать отсюда никуда не хочу. Все, что происходит в Беларуси, мне близко и небезразлично. Я хочу, чтобы мои внуки и правнуки жили в нормальной стране и дышали чистым воздухом. Посмотрите: нам же как в насмешку к тысячелетию Бреста «дарят» этот вредный завод. Разве на такой земле должны жить наши дети в следующие тысячелетия?

- А в какой Беларуси вы бы хотели, чтобы жили ваши дети и внуки?

- Чистая, зеленая, красивая... Любимая своими гражданами. Чтобы мы дышали чистым воздухом, чтобы дети могли спокойно есть с грядки клубнику. Чтобы люди сами решали, где и какие заводы строить или не строить.

И дело не только в экологии: корни наших проблем исходят с самого верха. Посмотрите, потребовалось полтора года непрерывных протестов, чтобы нас там, наверху, услышали. Прошло полтора года строительства «втихую» – и только сейчас Лукашенко «поручил разобраться»…

Такие производства должны закрываться изначально, а не через полтора года протестов. Нет, даже так: они изначально не должны планироваться возле городов, где живут люди.

Может быть, потому что я пенсионерка, я позволяю себе говорить публично – все как есть. Но я часто задаю себе вопрос: а если бы я работала – говорила ли бы я так? Однозначно – да. Я бы все это повторила. Участвовала ли бы я в протестах, работая до сих пор в школе? И опять же – да. Я бы все равно выходила на площадь. То, за что мы боремся, намного важнее, чем работа, которую ты все равно можешь потерять, даже если будешь сидеть тише воды, ниже травы. И за которую к тому же платят гроши.

Я рада, если вдруг кто-то прочитает интервью – и для него это, возможно, станет примером. Если человек меня услышит и у него появится желание вести себя по-другому.

Я понимаю, что белорусы – народ спокойный, но надо же начинать за себя бороться.