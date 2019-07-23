закрыть
23 июля 2019, вторник, 11:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

ЕС: Украинский народ дал властям мандат на проведение реформ

5
  • 23.07.2019, 9:01
  • 1,241

ОБСЕ сделало заключение по досрочным выборам в Верховную Раду.

На украинских парламентских выборах, по предварительной оценке, в целом были соблюдены основные права и свободы, заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич, сообщает dw.com.

Характеризуя выборы, Косьянчич, по ее словам, руководствовалась оценкой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"После президентских выборов в марте и апреле украинский народ вновь дал власти мандат на проведение реформ", - подчеркнула она, отметив, что кампания была конкурентной, а действия ЦИК - компетентными и эффективными. В то же время БДИПЧ ОБСЕ сообщило о подкупе избирателей и "переплетении деловых и политических интересов", влияющих на освещение выборов в СМИ. "Важно, чтобы украинские власти устраняли недостатки, выявленные на основе рекомендаций ОБСЕ/ БДИПЧ", - подчеркнула Косьянчич.

Евросоюз поддерживает демократическую, стабильную и процветающую Украину.

"Мы с нетерпением ожидаем продолжения развития нашей политической ассоциации и экономической интеграции и продолжения процесса реформ, лежащих в основе нашего соглашения об ассоциации, и тесного сотрудничества с этой целью с новой Верховной радой и новым правительством, когда оно будет сформировано", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду. По результатам обработки почти 90 процентов протоколов, в украинский парламент проходят пять партий - "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", Всеукраинское объединение "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко и "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка составила 49,84 процента.


популярное за неделю

Мнение

Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев
Право человека на новые штаны
Право человека на новые штаны Константин Скуратович