«Власть – на улице»: сотни тысяч жителей Пуэрто-Рико требуют отставки губернатора 23.07.2019, 9:24

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Чиновник извинился перед гражданами за неуважительное поведение.

Сотни тысяч людей заполнили улицы Сан-Хуана, требуя отставки губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло из-за оскорбительных сообщений, которые он отсылал своим помощникам, сообщает «Голос Америки».

Заявление Росселло на выходных, что он не будет добиваться переизбрания в следующем году и уйдет в отставку с поста главы Новой прогрессивной партии, похоже, мало повлияло на протестующих, которые призвали его немедленно покинуть пост губернатора.

Крупнейшее издание острова El Nuevo Dia в понедельник также призвало губернатора покинуть свой пост.

Толпы людей, многие из которых были одеты в черные футболки и размахивали флагом территории, заполнили главную магистраль в Сан-Хуане.

«Они не могут этого отрицать: власть на улице», – написал в «Твиттере» мэр Сан-Хуана Кармен Юлин Круз.

«Эти власти являются коррумпированными», – сказал Мартин Гонсалес, присоединившийся к маршу в понедельник. «Люди должны заставить себя уважать. Мы вышли на улицу, чтобы нас начали уважать».

40-летний Росселло попросил прощения и сказал, что он уважает пожелания пуэрториканцев.

«Я знаю, что извинений недостаточно, – сказал Росселло в видеообращении, размещенном в Facebook. «Значительная часть населения протестовала в течение нескольких дней. Я осознаю недовольство и дискомфорт, которые они испытывают. Только моя работа поможет восстановить доверие этих секторов».

Обнародование 13 июля переписки, носящей оскорбительный характер, между Росселло и его главными помощниками, вызвало бурное негодование по поводу того, как он справился с последствиями разрушительных ураганов в 2017 году, обвинений в коррупции в администрации и процесса банкротства острова.

Протесты были также вызваны объявлением властями США обвинительного заключения с участием шести человек, в том числе двух бывших высокопоставленных чиновников правительства Пуэрто-Рико, обвиняемых в сговоре и других преступлениях, касающихся махинаций с программой Medicaid и образовательных фондах.

Президент США Дональд Трамп, который враждовал с Росселло после урагана «Мария», в понедельник раскритиковал губернатора в Белом доме.

«Он ужасный губернатор», – заявил Трамп. «В Пуэрто-Рико совершенно некомпетентное руководство».