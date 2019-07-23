Три вывода о реальных зарплатах в Беларуси 5 23.07.2019, 9:56

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Министр проговорился.

Министр экономики озвучил, какую зарплату до сих пор, несмотря на обещания властей, платят белорусам.

— Зарплата 400 рублей при наличии семьи недопустима, — заявил министр экономики Дмитрий Крутой в эфире программы «Главный эфир».

Он рассказал, что по итогам пяти месяцев в стране осталось 87 организаций, где платят меньше 400 рублей.

Из этого заявления министра можно сделать как минимум три вывода, пишет «Солидарность».

Во-первых, власти гордятся проделанной «работой». Хотя белорусам еще в мае пообещали, что к 1 июля в стране не останется предприятий, где средняя зарплата недотягивает до 400 рублей. Из чего следует второй вывод: с поставленной задачей правительство не справилось.

А в-третьих, если власти никак не могут обеспечить уровень, проживание ниже которого сами же считают «недопустимым», рассчитывать на зарплату «по 500» каждому в ближайшем будущем точно не приходится.

Впрочем жители регионов часто признаются, что о таких деньгах (400 рублей в месяц) могут только мечтать.

Вот что рассказала в интервью intex-press швея одного из барановичских предприятий.

— В прошлом месяце я получила 440 рублей и считаю, что это неплохая зарплата для моего стажа. Поэтому о другой работе не думаю. У супруга зарплата на заводе меньше моей, но и он не спешит уходить, пока не найдет что-то получше, — отмечает женщина и рассказывает, как им живется: — На счету каждый рубль, но я не могу сказать, что мы живет бедно. Скорее, скромно. Основная статья расходов – покупка продуктов. Если бы не сын, мы могли бы обойтись без мяса или фруктов...

Из этого монолога тоже можно сделать, по меньшей мере, три вывода. Во-первых, что 400 рублей зарплаты — вовсе не редкость, как нам преподносят власти, а самая что ни на есть реальность для многих белорусских семей.

Во-вторых, то, что в правительстве называют «недопустимым уровнем», сами белорусы считают «неплохой зарплатой», потому что знают, что бывает и хуже.

А в-третьих, пока они будут так считать, молча размышляя, где бы еще ужаться, такая ситуация будет еще очень долго.